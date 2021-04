Por IG - Esporte

Publicado 14/04/2021 12:21

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Adriano Imperador, usou as redes sociais para atacar sua ex-noiva, Victoria Moreira. Segundo o relato do Imperador, os dois não estão juntos. Ele acusou a jovem de estar em busca de fama. Recentemente, Victoria publicou imagens do mesmo hotel em que estava Adriano, no Rio.

"Eu não estou com a Victoria. Essas fotos que ela fez no hotel era para tentar ser famosa. E vocês dão moral, fazer o quê?", diz Adriano em vídeo, antes de acrescentar: "Não tem nada a ver, isso que eu quero deixar bem explicado. Porque isso não se faz. Se fosse uma mulher de verdade não faria isso", complementa ele, que apagou o vídeo pouco tempo após postar.

Término com Micaela

No início desta mês, foi colocado um ponto final no namoro, então, recém-assumido por Adriano Imperador com Micaela Mesquita. O jogador está solteiro outra vez. Isso depois de uma intensa discussão com a cabeleireira, o que deixou funcionários e hóspedes do Grand Hyat Hotel, onde ele estava morando, bastante assustados.

Micaela estava praticamente morando na suíte presidencial ocupada por Didico, que desembolsava R$ 80 mil mensais pela mordomia. Segundo fontes do Extra, a relação já estava em atrito quando a jovem soube que o namorado andava se encontrando com a ex-noiva, Victoria Moreira, às escondidas.