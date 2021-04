Ytalo, atacante do Bragantino Divulgação

Rio - O atacante Ytalo, do RB Bragantino, foi vítima de um golpe em uma loja de assistência técnica de celular e teve R$ 8 mil furtados. O jogador tenta recuperar o valor que foi retirado de sua conta junto ao banco, mas ainda não obteve sucesso.

O caso ocorreu na última semana, quando Ytalo decidiu levar seu celular em uma loja especializada para transferir seus arquivos para um celular novo. No entanto, dois dias depois, o atleta verificou que haviam feito uma transferência no valor de R$ 8 mil, via pix, de sua conta bancária.



Ytalo percebeu que a transferência aconteceu no dia em que deixou o celular na loja e levou o caso ao proprietário, que se dispôs a ajudá-lo. No entanto, como não houve solução, ele decidiu registrar um boletim de ocorrência na última terça-feira.

Após a denúncia, policiais civis compareceram à loja e concluíram que o dono do local, de 32 anos, era o responsável pela transferência. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante.