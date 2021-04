Guardiola voltou à semifinal da Champions após cinco temporadas Paul ELLIS / AFP

Publicado 15/04/2021

Ao finalmente quebrar a maldição das quartas de final com o Manchester City, Pep Guardiola alcançou uma marca importante na Champions League. O técnico igualou José Mourinho como quem mais chegou às semifinais da competição, totalizando oito.



Guardiola chegou entre os quatro melhores da Europa quatro vezes com o Barcelona e outras três com o Bayern de Munique. Já Mourinho conseguiu alcançar as semifinais uma vez com Porto e Inter de Milão e três vezes cada com Chelsea e Real Madrid.



A marca para Guardiola já poderia ter sido superada antes, se o treinador não fosse eliminado três anos seguidos nas quartas de final com o Manchester City: para Liverpool, Tottenham e Lyon (os ingleses também caíram nas oitavas para o Mônaco).



O técnico do City agora tentará chegar à final, o que não acontece desde a temporada 2010/11 pelo Barcelona, sua última conquista de Champions. Nas quatro últimas vezes em que Guardiola esteve na semifinal, acabou eliminado (uma pelo Barça e três pelo Bayern).