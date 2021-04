Teto da Redação da Record Rio desabou; não há feridos no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:29 | Atualizado 17/04/2021 15:09

Rio - Na última sexta-feira, o teto da sede da Record Rio desabou e três pessoas foram feridas. Os estúdios foram os mais atingidos. Além da redação, salas de edição, suítes e o controle mestre estão interditados pela defesa civil. Agora, a emissora busca alternativas para transmitir o jogo entre Flamengo e Portuguesa, pela 10ª rodada do Carioca. As informações são do UOL.

Profissionais da emissora passaram a noite procurando uma solução e conseguir exibir o jogo do Flamengo. Além do Rio, o jogo estava programado para ser transmitido para outras 27 cidades. A Record Rio ainda não se posicionou.



Desde o acidente na sede da Record Rio, o sinal está sendo gerada por São Paulo. Além disso, comerciais regionais não estão sendo exibidos e não há previsão de como os telejornais serão transmitidos na segunda-feira.