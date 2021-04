Atalanta venceu a Juventus AFP

Por Lance

Publicado 18/04/2021 12:50

Rio - Em duelo pela parte de cima do Campeonato Italiano, a Atalanta saiu vitoriosa sobre a Juventus por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Malinovsky, aos 41 minutos do segundo tempo.



Cristiano Ronaldo não esteve em campo. Com uma lesão, o português, que soma 25 gols e é artilheiro isolado da Serie A na temporada, viu sua equipe sequer balançar as redes.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Malinovsky recebeu de Ilicic na entrada da área, ajeitou e finalizou. Ele contou com um desvio na marcação e a bola foi parar no fundo do gol.

Com o resultado, a Juventus foi ultrapassada pela Atalanta. A equipe de Bergamo chegou aos 64 pontos, enquanto a Velha Senhora permanece com 62.