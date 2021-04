Taça Guanabara Divulgação

Publicado 19/04/2021 15:01

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela detalhada da última rodada da Taça Guanabara. Três jogos serão disputados no próximo sábado, enquanto os outros três ficaram para domingo.

A principal novidade é um novo horário, no domingo de manhã. O Fluminense, já classificado às semifinais, receberá o Madureira às 11h05, no Maracanã. Além do Tricolor, Flamengo, Volta Redonda e Portuguesa já garantiram vaga na fase decisiva do estadual.

Vale lembrar que quem terminar a competição no primeiro lugar geral ficará com a Taça Guanabara. A disputa está entre Volta Redonda, Flamengo e Fluminense.

Veja a tabela:

Sábado, 24 de abril

16h - Resende x Vasco da Gama, em São Januário

19h - Flamengo x Volta Redonda, no Maracanã

19h - Portuguesa x Boavista, no Estádio Luso-Brasileiro

Domingo, 25 de abril

11h05 - Fluminense x Madureira, no Maracanã

15h15 - Bangu x Nova Iguaçu, em Moça Bonita

18h - Botafogo x Macaé, no Nilton Santos