Marcelo Gallardo tem problemas para a estreia AFP

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:36

Adversário do Fluminense na estreia na Libertadores, quinta-feira (22) às 19h no Maracanã, a equipe do River Plate não poderá jogar com força máxima. Segundo o jornal argentino 'Diário Olé', o técnico Marcelo Gallardo tem três desfalques certo e outros dois jogadores como dúvidas.

O meia Jorge Carrascal e o zagueiro Robert Rojas estão suspensos por conta da expulsão na semifinal contra o Palmeiras, no ano passado. Além deles, o zagueiro Javier Pinola está fora, com uma fratura no braço direito. Nenhum dos três era cotado para ser titular, mas ficaria no banco em um elenco considerado curto, com apenas 32 nomes inscritos na Libertadores.



Publicidade

Além dos três, o River corre contra o tempo para poder contar com Matías Suáres e Augustín Palavecino, que estão na preparação física e devem reforçar a equipe contra o Fluminense.

O provável River que irá a campo na quinta-feira deve ser: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana (Martínez) e Angileri; Palavecino, Enzo Pérez e De La Cruz; Beltrán, Borré e Julián Álvarez.