Revelado pelo Flamengo, Mattheus Oliveira está emprestado ao Coxa até junho

Publicado 19/04/2021 20:29

Curitiba - Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, chegou ao Coritiba em setembro do ano passado como uma das muitas apostas para evitar o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro. O reforço não foi suficiente para evitar a degola do Coxa, penúltimo colocado. Emprestado pelo Sporting, de Portugal, até o junho, o apoiador, de 26 anos, se recupera de lesão na coxa direita e, perto da volta aos treinos, segue com o futuro incerto.

"Falta algum tempo e quero ajudar o Coritiba. Depois tenho mais um ano de contrato com o Sporting. Se o Coritiba não exercer a opção de compra, creio que terei de me reapresentar em Alcochete. Estou tranquilo, aproveitando o momento. As coisas acontecerão naturalmente. O futuro não depende só de mim", disse Mattheus, em entrevista ao site português 'Maisfutebol'.

Revelado pelo Flamengo, Mattheus marcou o primeiro gol com a camisa Coxa-Branca justamente no reencontro com o ex-clube. No entanto, não comemorou o gol de honra na reta final do Campeonato Brasileiro de2020. Quarto colocado no Campeonato Paranaense e classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o apoiador garante que o foco está no Coxa, mas guarda boas recordações da passagem por Portugal.

"Ainda bem que fui. Ocasamento foi ótimo e guardo lembranças incríveis do ‘Mágico Estoril’. Seria uma ingratidão não falar bem do Estoril, o clube que me abriu as portas da Europa. Fui muito feliz lá e foi lá que consegui sair para o Sporting", disse Mattheus.