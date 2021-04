No estádio de Anfield, torcedores do Liverpool colocaram faixas em protesto à criação da Superliga da Europa AFP

Publicado 20/04/2021 14:01

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, convocou uma reunião emergencial com outros capitães dos clubes da Premier League para discutir a questão da Superliga da Europa , segundo o jornal 'Daily Mail'. O meio-campista deve liderar uma resposta dos jogadores aos planos dos donos dos clubes ingleses que aderiram ao torneio.

O encontro será significativo, pois irá contar com jogadores dos clubes que buscam romper com as estruturas atuais do futebol, mas também os que não serão beneficiados. O atleta dos Reds será líder do movimento, uma vez que é um dos mais respeitados do futebol inglês.



Membros do Manchester United se reuniram com Ed Woodward, diretor executivo dos Diabos Vermelhos, na última segunda-feira e se manifestaram contrários à decisão. É possível que haja protestos entre os atletas nas próximas rodadas da Premier League, como o Leeds fez no confronto contra o Liverpool.