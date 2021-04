André LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 15:36

Rio - Com poucas chances no elenco atual do Fluminense, o volante André pode parar no Botafogo. Segundo informações do portal "Saudações Tricolores", o Alvinegro tem interesse em contar com o jogador por empréstimo de um ano. O jovem é revelado na base de Xerém.

Vale lembrar que este não é primeiro clube interessado na contratação do meia. De acofrdo com informações do "ge", o CRB também teria demonstrado interesse pelo volante. Sem espaço no Tricolor, o estafe do atleta vê com bons olhos uma possível transferência, o que traria experiência ao jogador.

As diretorias têm um bom relacionamento. Recentemente, o Fluminense quase chegou a um acordo pelo atacante Matheus Babi, mas a negociação acabou não acontecendo. O jogador deixou o Botafogo rumo ao Athletico-PR.