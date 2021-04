Principal nome do Santos, ao lado de Marinho, Soteldo recebeu uma oferta do Toronto FC e pode se transferir para a MLS Ivan Storti/Santos

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 15:36

Santos - Após resistir às investidas de Atlético-MG e Al Hilal, da Arábia Saudita, a diretoria do Santos tem sobre a mesa uma nova oferta para negociar Soteldo. O Toronto FC, do Canadá, que disputa a Liga Americana de Futebol (MLS) apresentou uma proposta de US$ 6 milhões, cerca de R$ 33,1 milhões, por 75% dos direitos econômicos do camisa 10 do Peixe, segundo o jornal 'A Tribuna'.

Em tese, o Peixe, dono de 50% dos direitos econômicos do atacante, teria direito a R$ 22,1 milhões, enquanto o Huachipato, do Chile, R$ 11 milhões, pelos outros 25%. O problema é que o clube chileno possui 50% dos direitos de Soteldo e acionou o Santos na Fifa por falta de pagamento na compra do meia-atacante, em 2019. O imbróglio tem impedido o clube paulista de registrar novos jogadores.

Atento à alta do dólar, Soteldo tem interesse na transferência. Mas a negociação depende de um acordo entre os três clubes. Devido ao calote do Peixe, o Huachipato não pretende ceder facilmente. No início de 2019, o Santos acertou a contratação de Soteldo por US$ 3,5 milhões, cerca R$ 20 milhões, na cotação atual. No entanto, ainda não pagou valor algum ao clube chileno pelo venezuelano que tem sido o principal destaque na Vila Belmiro ao lado de Marinho.