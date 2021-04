Alef Manga Divulgação

Publicado 22/04/2021 16:42 | Atualizado 22/04/2021 16:44

Rio - Quando o Flamengo entrar em campo no sábado para encarar o Volta Redonda, a defesa rubro-negra terá um desafio pela frente: parar Alef Manga, atual artilheiro do Carioca. Em 12 jogos na temporada, o atacante marcou 12 gols, sendo nove só no Estadual.



Ao lado dos companheiros, ele foi peça fundamental para o Voltaço conquistar a classificação antecipada às semifinais. Agora, diante do Flamengo, o objetivo de Alef Manga é conquistar o título da Taça Guanabara.

"O que estamos vivendo é resultado de muito trabalho, dedicação e foco desde 11 de janeiro, data do início da nossa pré-temporada. Estou sendo abençoado com gols nesta competição e podendo fazer um Campeonato Carioca espetacular. Eu sempre quero buscar algo a mais. Quero chegar numa final e ser campeão. Temos um compromisso sábado e digo que é o mais importante da minha vida, já que dependemos de uma vitória para sermos campeões. Estamos com uma grande campanha até aqui e queremos mais", disse Alef Manga.



Para erguer o seu segundo título da Taça Guanabara na história - o primeiro foi em 2005 - , o Volta Redonda precisa vencer o Flamengo por um placar simples. Como enfrentar o atual bicampeão brasileiro não é uma tarefa fácil, o goleador afirma que o Tricolor de Aço precisará se impor dentro de campo.



"O Flamengo é o melhor time do Brasil, mas também sabemos da qualidade que o Volta Redonda tem e da capacidade dos jogadores do nosso elenco. A gente vai buscar imprimir o nosso estilo de jogo, como tem sido desde a estreia. Creio que será uma partida muito boa, difícil por conta do nível do time adversário e deveremos ter sabedoria para conquistar a taça".



Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara. A partida será disputada no Maracanã e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. Na classificação, o Tricolor de Aço tem 21 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 20.