Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:41

Rio - Com uma campanha bastante abaixo do esperado, o Bangu anunciou o seu novo treinador. O ex-jogador do Vasco, do Flamengo e do Fluminense, Felipe Loureiro vai dirigir o clube da Zona Oeste. O Maestro assumirá o comando da equipe somente após a última rodada do Carioca.

Publicidade

Nos últimos anos, Felipe Loureiro fez cursos de gestão esportiva na Universidade do Futebol. Além disso, tirou as licenças A e B da CBF Academy para trabalhar no futebol brasileiro. Nesse ínterim, fez estágios no Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Vasco. Seu último trabalho foi como coordenador técnico da Ponte Preta em 2019.



A única experiência de Felipe como treinador foi em 2017. Na ocasião, ele comandou o Tigres em sete jogos do Campeonato Carioca. No entanto, foi demitido devido a campanha ruim da equipe de Xerém. Foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória.

Publicidade

Em penúltimo lugar no Campeonato Carioca, o Bangu encara o Nova Iguaçu, domingo, às 15h15, em Moça Bonita. A partida marca a despedida da equipe na competição.