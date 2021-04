Taça da Copa do Brasil Divulgação / CBF

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 14:26 | Atualizado 23/04/2021 15:29

Rio - Os clubes do Rio de Janeiro já sabem quais serão seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto Flamengo e Fluminense fazem a sua estreia, o Vasco e o Boavista dão continuidade a sua campanha na competição, após passarem das duas primeiras fases.

O Fluminense pegou um dos adversários mais complicados na terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Bragantino, clube da Série A, que fez boa campanha na última edição do Brasileirão. O Flamengo terá um clube que já foi campeão do Brasileiro pela frente. O adversário do Rubro-Negro será o Coritiba, equipe que disputou a Série A em 2020, mas acabou sendo rebaixado. Já o Vasco terá um confronto local. O adversário será o Boavista. No Carioca, as duas equipes se enfrentaram e empataram por 2 a 2.



Flamengo e Vasco irão decidir suas classificações em casa, enquanto o Fluminense vai decidir fora. Nesta fase da Copa do Brasil o confronto é decidido em duas partidas. A competição não tem mais o gol fora de casa como critério de desempate para a classificação.