Publicado 24/04/2021 13:00

Rio - O Santos acertou a transferência de um dos seus principais jogadores. O meia Yeferson Soteldo, de 23 anos, vai defender o ao Toronto FC, do Canadá, equipe que disputa a Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). A equipe vai desembolsar 6 milhões de dolares (cerca de R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos do jogador.

Com a transferência, o Peixe conseguiu a liberação do Transfer Ban, imposto pela FIFA justamente pela dívida com o Huachipato, do Chile, pela compra do atacante venezuelano. O Peixe repassou sua parte na venda para o time chileno e pagará 500 mil dólares (cerca de R$ 2,73 milhões), para saldar o valor total, divididos em parcelas a partir de junho.

São 4 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões) pelos 50% que pertencem ao Santos e 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) por 25% que são do Huachipato, que mantém outros 25%. O clube paulista também terá direito a 12,5% de uma venda futura do atleta, caso ele seja transferido em definitivo para algum clube de fora da MLS.



Yeferson Soteldo, 23 anos, chegou ao Santos em janeiro de 2019, vindo do Universidad do Chile, e logo caiu nas graças dos torcedores santistas. O venezuelano fez seu primeiro gol com a mítica camisa 10 no dia 24 de janeiro, no Paulistão daquele ano. Até hoje foram 104 partidas pelo Peixe, balançando as redes 20 vezes.