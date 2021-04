Ferj Reprodução

Publicado 26/04/2021 13:00 | Atualizado 26/04/2021 19:19

Rio - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou o calendário das semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo e Volta Redonda abrem a disputa no próximo sábado, no Raulino de Oliveira, enquanto no dia seguinte, o Fluminense enfrenta a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.

O primeiro confronto entre o Rubro-Negro e o Voltaço acontecerá às 21h05. O jogo de volta será o no dia 8 de maio, no mesmo horário, no Maracanã. O Flamengo joga por dois resultados iguais para avançar para a final do Carioca.



Fluminense e Portuguesa se enfrentam no próximo domingo, às 16 horas, no Luso Brasileiro. O jogo de volta será no dia 9 de maio, no Maracanã. A partida também acontecerá no mesmo horário e o Tricolor tem a vantagem de dois resultados iguais para se classificar para a decisão do Estadual.

As datas e horários das semifinais da Taça Rio também foram definidos. O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu nos dias 2 e 8, com ambos os jogos as 18h. Já o Vasco encara o Madureira, no próximo sábado, às 15h15, e no dia 9, às 16h.