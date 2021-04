Renan Dal Zotto tem 60 anos Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:10

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, segue intubado, mas com quadro estável, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (27). Aos 60 anos, ele está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, desde o dia 16 por causa da covid-19.

No último sábado (24), Renan chegou a ser extubado, entretanto teve piora respiratória na noite de domingo e voltou a ser intubado. Segundo a a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o treinador teve melhora no quadro respiratório na segunda-feira após a troca de medicamentos.



Renan Dal Zotto chegou a passar por uma cirurgia vascular após apresentar uma trombose arterial aguda.



Além do técnico da seleção masculina, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, também está internado com covid. A expectativa é de que ele tenha alta a partir do dia 30.