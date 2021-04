Hulk entra no segundo tempo e comanda a vitória sobre o América de Cali, com dois gols Pedro Souza/Atlético

Publicado 27/04/2021 22:18

Belo Horizonte - Em rota de colisão com Cuca, Hulk escolheu o caminho da bola para mostrar o porquê o Atlético-MG investiu em sua contratação. Após a crítica pública ao treinador por mais minutos em campo, o camisa 7 saiu do banco de reservas no segundo tempo para comandar a vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, da Colômbia, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores.

No intervalo, Hulk entrou no lugar de Vargas. De pênalti, abriu o placar para o Galo. O segundo teve origem no belo passe de calcanhar de Savarino. Luis Sanchéz diminuiu, mas os colombianos pouco ameaçaram. Sob pressão, o Atlético é cobrado pelo nível de atuação de acordo com o milionário investimento na montagem do elenco. Dominante, o Atlético conquistou a primeira vitória pela Libertadores.



Foram três bolas na trave no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Galo traduziu em gols as chances criadas. Em noite inspirada, Hulk cessou a polêmica com Cuca com uma boa atuação. "Futebol é isso. Cada dia é uma nova história. Logo após minha entrevista, voltei a falar que não foi nada para o professor Cuca, que, como já falei, respeito demais. Era vontade de se cobrar, me cobro demais. Entrei, ajudei meus companheiros e conquistamos o objetivo, que era a vitória. Agora é focar no jogo decisivo que temos no fim de semana", disse Hulk, ao fim do jogo.

O próximo compromisso do Atlético-MG será no sábado, às 16h30, contra o Tombense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, no Independência. Na terça, no dia 4 de maio, o Galo recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15, no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.