Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 12:46

Rio - A permissão de Flamengo e Fluminense para uso do Maracanã será renovada por mais seis meses pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A documentação ainda não foi assinada, mas o acordo está encaminhado.

Publicidade

A ideia é que o novo acordo entre as partes seja sacramentado até a próxima semana. O acerto provisório não encerra o desejo de uma concessão definitiva do estádio, que deve ser alvo de licitação neste ano. Uma comissão já foi montada para definir o modelo.



Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde abril de 2019. Na época, o então governador Wilson Witzel rompeu unilateralmente o contrato com a Odebrecht e fechou o acordo com a dupla.