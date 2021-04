Matheus Nascimento. Botafogo x Macae pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos. 25 de Abril de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2021 20:24

Rio - Joia das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento, de 17 anos, marcou o primeiro gol pelos profissionais na última partida do Alvinegro, contra o Macaé. Hoje comentarista da Globo, o ex-centroavante Grafite elogiou o jovem atleta, mas fez um alerta para o amadurecimento e lapidação do jogador.

"Matheus é uma joia bruta que precisa ser lapidada. No ano passado, já começou a se destacar pela qualidade, desenvoltura. Marcou o primeiro gol no último jogo, o que é muito importante, dá confiança. Ele vai ser peça importante do Botafogo nesse ano, nesse recomeço do clube. Tem a percepção para a hora de jogar pelos lados e a hora de entrar na área. Tem qualidade na finalização também. É um atacante com uma característica peculiar. Tem tudo para brilhar", disse Grafite, antes de emendar:

"Mas precisa de suporte, de blindagem. É um garoto de 17 anos que vai começar a ser assediado, a ser cobrado. O clube tem esse dever, precisa ir com cuidado com ele. Espero que o Botafogo consiga segurar esse garoto para prepará-lo o melhor possível, porque tem muita qualidade e muita inteligência de jogo", comentou ao 'Ge.com'.