O português Daniel Neri chega a São Luís credenciado pelo título do Campeonato Pernambucano de 2020 pelo Salgueiro Divulgação/Sampaio Corrêa

Publicado 29/04/2021 17:50

São Luís - O Sampaio Corrêa oficializou nesta quinta-feira o português Daniel Neri como novo técnico para a temporada 2021. Sucessor de Rafael Guanaes, demitido, ele assume a equipe classificada para a semifinal do Campeonato Maranhense e com o audacioso projeto de volta à elite do futebol brasileiro ao longo da disputa da Série B, que terá Botafogo, Cruzeiro e Vasco como adversários de peso em 2021.

O treinador, a exemplo dos compatriotas Jorge Jesus, ex-Flamengo, e Abel Ferreira, do Palmeiras, já atualizou o currículo com conquistas em solo brasileiro. À frente do Salgueiro, deixou Sport, Náutico e Santa Cruz para trás para faturar o Campeonato Pernambucano de 2020.

Neri, de 41 anos, dirigiu o Flamengo-PE antes de assumir o Salgueiro e trabalhou na base do Sport e do Porto-PE. Em Portugal, sua experiência foi nas categorias de base do Dragon Force e Progresso. Pelas redes sociais, o Sampaio Corrêa confirmou a novidade. A apresentação oficial deve acontecer nesta sexta-feira.

"É um treinador da escola portuguesa, que vai ter uma oportunidade de demonstrar o seu potencial aqui no Sampaio. Foi campeão pernambucano comandando uma equipe de orçamento modesto, e chega com motivação total para nos ajudar no restante da temporada", disse o presidente do Sampaio, Sergio Frota.

