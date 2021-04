Cavani não perdoou o rebote do goleiro Mirante e marcou o primeiro de seus dois gols na goleada sobre a Roma AFP

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:41

Manchester - Foi um passeio, com a assinatura de Cavani e Bruno Fernandes, autores de dois gols cada, na sonora goleada por 6 a 2 do Manchester United sobre a Roma, nesta quinta-feira, no Old Trafford. Com um, ou até dois 'pés' na final da Liga Europa, o clube inglês jogará com uma confortável vantagem no segundo jogo da semifinal, na próxima quinta, e pode perder por até três gols de diferença na capital italiana.

Desde o início, a sorte parecia não estar do lado da Roma, que, ainda no primeiro tempo, perdeu três jogadores machucados: o apoiador Veretout, aos dois minutos, o goleiro Pau López, aos 27, e o lateral-esquerdo Spinazzola, aos 36.

Publicidade

Em sintonia, Cavani e Bruno Fernandes participaram do primeiro gol do jogo, aos oito minutos. O uruguaio deixou o português na cara do goleiro abrir o placar. Após o gol, veio o susto. A Roma, com gols de Pellegrini, de pênalti, e Dzeco, virou ainda na etapa inicial.

A resposta foi imediata na volta do intervalo. Fernandes devolveu a assistência para Cavani empatar. Oportunista, o uruguaio virou o jogo após o rebote do goleiro Mirante e sofreu o pênalti convertido pelo português. Pogba e Greenwood fecharam o placar, que deixou o United muito perto da final da Liga Europa.