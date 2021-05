Após 19 anos, Sporting voltou a ser campeão português AFP

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:44

Com a possibilidade de sediar a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea, dia 29, Portugal liberou a presença de público na última rodada do campeonato nacional, no dia 19. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (12), a Liga Portugal confirmou que está autorizada a capacidade de 10% dos estádios e apenas com torcedores dos donos da casa.



Segundo a nota, houve reuniões nos últimos dias entra a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol com as autoridades de saúde pública e o governo português. A última rodada do campeonato servirá como um evento-teste para a próxima temporada. Os torcedores só poderão entrar no estádio se apresentarem um resultado negativo de um teste rápido de covid-19.



Somente a partida entre Vitória de Guimarães e Benfica não terá público porque o clube mandante cumpre pena de portões fechados por insultos racistas de seus torcedores na temporada passada.