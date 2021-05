Hermes Júnior Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 19:26

O Serrano tem peça nova no comando técnico para a disputa do Estadual em 2021. O técnico Hermes Júnior, atual campeão da Série B1 com o Nova Iguaçu, assinou contrato com o Serrano até dezembro de 2021.

Além do título na última temporada, Hermes foi eleito o melhor treinador da competição, conquistando a melhor campanha no geral (14V, 6E e 2D), melhor defesa e ataque, junto com as expressivas marcas de 17 partidas consecutivas de invencibilidade, no qual, oito seguidas sem sofrer gols, quebrando recordes na B1.

O técnico de 43 anos chega motivado para conduzir o Azulão da Serra em busca do acesso à nova Série A2.

"O Serrano é um clube centenário, tradicional no futebol do RJ, com uma torcida apaixonada, que está sempre presente. Temos profissionais sérios competentes a frente do projeto, com uma filosofia de apostar na base ao qual me identifico muito e com um objetivo de chegar à primeira divisão em um curto prazo."

Trabalhando no planejamento da temporada, em breve, o Leão da Serra irá anunciar os demais profissionais, que irão compor a comissão técnica.

De acordo com o calendário de 2021 divulgado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ), o início da Série B1 está programado para a segunda quinzena de setembro.

Confira a ficha técnica completa:

Hermes Rodrigues Júnior

06/01/1978 (43 anos)

Nova Iguaçu-RJ | Brasil

2020 Nova Iguaçu-RJ

2019 Nova Iguaçu-RJ (Sub 20)

2018 Artsul-RJ

2017 Boavista- RJ (Sub 20)

2016 Boavista- RJ (Sub 20)

2015 Boavista- RJ (Sub 20)

2014 Boavista- RJ (Sub 20)

2013 Mesquita-RJ