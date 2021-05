Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus Miguel MEDINA / AFP

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 17:55 | Atualizado 13/05/2021 17:59

Campeão português, o Sporting sonha em ter novamente Cristiano Ronaldo. O desejo de repatriá-lo tem o apoio da mãe do craque, Dolores Aveiro. Presente no estádio na conquista do título nacional após 19 anos, terça-feira, ela afirmou que tentará convencer o filho a retornar.

"Para o ano ele vai jogar lá em Alvalade, vou convencê-lo e ele ainda vai voltar", garantiu Dolores Aveiro, torcedora do Sporting, em entrevista à TVI24 .



Apesar da promessa, dificilmente a mãe do craque poderá cumpri-la neste momento. Com contrato de mais um ano com a Juventus, Cristiano Ronaldo pode deixar o clube italiano ao fim desta temporada. Entretanto, os planos não incluem um retorno a Portugal neste momento.



Revelado pelo Sporting, Cristiano Ronaldo chegou ao clube com apenas 11 anos. Aos 17 já jogava entre os profissionais. Ele se transferiu para o Manchester United em 2003 e já declarou que gostaria de voltar e conquistar um título pelo clube português.