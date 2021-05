Rodrygo marcou o segundo gol na goleada sobre o Granada AFP

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:28

Madri - A duas rodadas do fim, a disputa pelo título do Campeonato Espanhol continua aberta. A goleada por 4 a 1 sobre o Granada, nesta quinta-feira, no Estádio Nuevo Los Cármenes, o Real Madrid, com 78 pontos, segue vivo e na cola do líder Atlético de Madrid, que soma 80. Modric, o brasileiro Rodrygo, Odriozola e Benzema fizeram os gols da equipe merengue. Molina descontou para os donos da casa.



Em clima de decisão, Atlético, Real e Barcelona, terceiro colocado, com 76, disputarão com chances de título as próximas duas rodadas. No entanto, uma combinação de resultado pode garantir ao atual líder a taça no fim de semana. Para isso, o Atleti precisa vencer o Osasuna, no Wanda Metropolitano, e torcer para que o arquirrival e vizinho de Madri tropece contra o Athletic de Bilbão, no San Memés. O Barça recebe o Celta, no Nou Camp, 'secando' os dois concorrentes. Todos os jogos da penúltima rodada serão realizados no domingo, às 13h30.

Na última rodada, no dia 23 de maio, às 13h, o Atlético visitará o Real Valladolid, Estádio Mendizorroza. O Real terá o Villarreal, no Alfredo Di Stéfano. O Barça enfrentará o Eibar, no Municipal de Ipuru.