Publicado 16/05/2021 10:00

Rio - Neste domingo, Botafogo e Vasco se enfrentam na primeira partida da final da Taça Rio, no Nilton Santos. O confronto que acontece às 11 horas este ano não vale uma vaga na decisão do Carioca, já que o torneio tem uma outra função, porém, é uma partida que pode servir como um bom teste para os dois rivais antes do começo da Série B.

Nesta temporada, Botafogo e Vasco vivem situações bem semelhantes. Rebaixados no último Brasileiro, os dois clubes terão a missão de voltar à elite do futebol brasileiro. A Segundona nesta temporada será muito disputada, já que além dos dois gigantes cariocas ainda contra o Cruzeiro, que não conseguiu o acesso em 2020.

As duas equipes vem tendo temporadas parecidas até o momento. O Cruzmaltino parece um pouco mais consistente já que conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil e emplacou uma sequência positiva com o time titular comandado por Marcelo Cabo. O Glorioso acabou eliminado precocemente do torneio nacional, mas também tem vendido caro suas derrotas na atual temporada. Os dois times, porém, mostram uma grande dificuldade de conseguir sequências de vitórias e os inúmeros empates acabaram deixando os dois rivais fora das semifinais do Carioca.

No único confronto entre os dois clubes na atual temporada, o resultado por o empate por 1 a 1. O Vasco acabou fazendo melhor campanha na fase inicial, mas isso não dá ao Cruzmaltino a vantagem de empate para ficar com o título da Taça Rio. Em caso de dois resultados iguais, a disputa será nas penalidades.