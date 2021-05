André Jardine divulgou a lista de convocados para a seleção olímpica Lucas Figueiredo/CBF

Além da seleção principal, a olímpica também foi convocada nesta sexta-feira (14) para a próxima data Fifa, entre o dia 31 de maio e 8 de junho. O técnico André Jardine convocou três jogadores do futebol carioca: Gerson e Pedro, do Flamengo, e Nino, do Fluminense.



Como a apresentação do grupo está marcada para o dia 27 de maio, Nino vai desfalcar o Fluminense nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro (contra São Paulo e Cuiabá, nos dias 29 de maio e 5 de junho, respectivamente), no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino (dia 1 de junho), e possivelmente na volta (dia 8). Já o Flamengo terá seus jogos adiados pela CBF pois, além de Pedro e Gerson, não terá Gabigol e Everton Ribeiro, chamados para a Seleção principal.



"Gerson é um grande atleta, um grande jogador, que vem sendo observado não só por nós da olímpica, mas pela comissão da principal também. A concorrência nessa posição é muito grande. A gente sempre comentou que a vez dele chegaria, e chegou. Esperamos que ele possa desempenhar aqui tudo o que vem desempenhando no Flamengo", afirmou Jardine sobre Gerson, uma das novidades da convocação.

A seleção olímpica ainda não tem amistosos para o período porque não conseguiu encontrar adversários. A tendência é que um deles seja a Argentina, apesar de ser uma possível adversária na Olimpíada de Tóquio-2020.



"Faltam alguns detalhes para os anúncios dos jogos, que estão bem encaminhados. E a data final da convocação das Olimpíadas ainda estamos definindo. Temos até o dia 30 (de junho), mas esperamos fazer isso antes", afirmou Jardine.



Para a Olimpíada, serão apenas 18 jogadores convocados, sendo três acima de 24 anos. O BRasil está no Grupo D contra Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.



GOLEIROS: Brazão (Oviedo-ESP), Brenno (Grêmio) e Cleiton (Bragantino);

LATERAIS: Emerson (Betis-ESP), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Atlético-PR);



ZAGUEIROS: Gabriel (Arsenal-ING), Ibañez (Roma-ITA), Luiz Felipe (Lazio-ITA) e Nino (FLUMINENSE);

MEIAS: Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Claudinho (Bragantino) , Gerson (FLAMENGO), Liziero (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio) e Reinier (Borussia Dortmund-ALE);



ATACANTES: Antony (Ajax), Evanílson (Porto), Malcom (Zenit), Martinelli (Arsenal-ING), Pedro (FLAMENGO) e Rodrygo (Real Madrid-ESP).