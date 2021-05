Fred precisou ser segurado por companheiros Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 11:31 | Atualizado 16/05/2021 12:08

Rio - O empate em 1 a 1 entre Flamengo e Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, terminou de forma tensa. Isso porque os jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão no túnel que liga o gramado aos vestiários.

Um dos jogadores mais nervosos era o atacante Fred, que foi flagrado na transmissão da partida chamando alguém ligado ao Flamengo para briga. Além dele, Mário Bittencourt também parecia estar alterado.

"Vem cá que te arrebento. Vem cá, seu bosta", gritava Fred.



"Aqui tem homem. Vai te f... "respondia Mario, próximo da entrada do vestiário.



Segundo informações do "ge", Fred e Mario Bittencourt retribuíram os xingamentos e reagiram às ofensas que partiram do Flamengo, principalmente do diretor de relações externas, Cacau Cotta, e do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel.