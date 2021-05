Neymar recebeu cartão amarelo no fim do jogo AFP

Publicado 17/05/2021 11:43

Rio - O craque da seleção brasileira, Neymar passou por uma situação pouco comum na madrugada do último domingo, na França. De acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", um homem invadiu o terreno da sua casa e acabou sendo detido, antes que conseguisse entrar na residência do atacante.

Ainda de acordo com a publicação, o homem foi avistado pelo serviço de segurança do jogador brasileiro ao passar pelo muro da residência. Ele ainda conseguiu chegar a poucos metros da porta de entrada da casa de Neymar, até ser impedido pelos seguranças.



A assessoria do camisa 10 do PSG, ao portal "UOL", disse que a polícia foi chamada assim que a invasão foi notada pelos seguranças. O homem, que foi preso, tem transtornos mentais e acabou encaminhado para um hospital psiquiátrico.