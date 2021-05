Alisson fez gol de cabeça pelo Liverpool AFP

Mais do que manter o Liverpool na luta por uma vaga na Champions League ao fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich, nos acréscimos, pelo Campeonato Inglês, Alisson fez história. Primeiro goleiro a marcar pelo clube em 128 anos de história, ele celebrou o feito e aproveitou para dedicar ao pai, José Agostinho Becker, que morreu afogado em fevereiro.

“Já vivi muitos momentos maravilhosos na minha carreira, mas esse foi mais do que especial. Fiz algo que, dificilmente, conseguirei repetir e ainda mantive as nossas chances de disputar a próxima Champions League. O gol é algo fantástico, uma sensação indescritível. Naquele momento, só consegui pensar no meu pai, que nos deixou neste ano. Sei que ele está extremamente feliz e orgulhoso. Infelizmente, ele não está aqui com a gente para celebrar esse momento, mas sem ele nas nossas vidas, nada do que aconteceu comigo seria possível. É pra você, pai”, celebrou o goleiro do Liverpool e da seleção brasileira.



Com o gol de Alisson no último lance da partida, o Liverpool chegou a 63 pontos e está a um do Chelsea, o quarto colocado, faltando uma rodada para o fim do Campeonato Inglês.



Ao marcar, Alisson se emocionou durante a comemoração e homenageou o pai no campo também. José Agostinho Becker, de 57 anos e que também era o pai de Muriel, do Fluminense, se afogou após mergulhar em uma barragem da propriedade da família na cidade de Lavras do Sul, município que fica a 320 km de Porto Alegre. Ele desapareceu à tarde no dia 24 de fevereiro e seu corpo foi encontrado à noite.