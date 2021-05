Gil Nogueira em visita ao Sport Club Recife Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:44

Rio - O conselheiro do Sport Flávio Koury, que na última semana proferiu ataques homofóbicos ao ex-BBB Gil do Vigor em áudio de WhatasApp vazado, se desculpou pelas falas. Em vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira, o cartola disse que estava em uma "conversa acalorada".

"Em uma conversa acalorada de um grupo privado do Sport, do qual sou conselheiro, eu proferi algumas palavras que podem ter atingido alguém. Em razão disso, quero de imediato pedir desculpa a todos e, especialmente, a pessoa de Gil, que não tinha absolutamente nada a ver com a conversa e viu-se involuntariamente envolvido no acontecimento", disse Koury.



"Então, Gil, receba as minhas desculpas. Você, sua mãe, dona Jacira, seus fãs, seus admiradores, seus demais familiares e a todos", completou.

As ofensas a Gil aconteceram logo após o economista visitar a Ilha do Retiro e fazer o "tchaki tchaki", dança que protagonizou no BBB.

"1,2 milhões de visualizações. Arretado. 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem puto, só tem galinha, só tem bicha. É bom, muito bom, um marketing arretado. Vai vender a camisa, rapaz. A viadagem todinha vai comprar, vai ser lindo", afirmou Koury no áudio.