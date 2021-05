Anderson Talisca rescindiu com o Guangzhou, da China Divulgação

Por Lance

Publicado 17/05/2021 17:43

Anderson Talisca é o novo reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Nesta segunda-feira (17), o clube árabe anunciou a contratação do brasileiro, que estava no Guangzhou Evergrande, da China. Ele, que tinha mais um ano de vínculo, rescindiu amigavelmente com o clube.

No Al-Nassr, Talisca será treinado por Mano Menezes, que chegou em abril. Atualmente, a equipe está no quinto lugar do Campeonato Árabe e briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia do próximo ano.

De acordo com o Yahoo Esportes, Talisca ganhará cerca de R$ 2,1 milhões por mês. Por ano, serão cerca de R$ 25,6 milhões, livres de impostos.



Anderson Talisca foi revelado pelo Bahia, em 2013. Desde então, passou por Besiktas (Turquia), Benfica (Portugal) e Guangzhou Evergrande. Ele conquistou dois troféus do Campeonato Português, duas Taças da Liga e três Supertaças de Portugal, um Campeonato Turco e um Campeonato Chinês.