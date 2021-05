Edgar é um dos principais jogadores do Daegu Divulgação

Publicado 17/05/2021 20:55

O atacante Edgar, ex-Vasco, São Paulo e Porto e atual centroavante do Daegu FC, conquistou mais um prêmio no futebol asiático. Desta vez, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mês de abril na Liga Coreana.

Na premiação, o atacante desbancou outros três candidatos ao prêmio de Jogador do Mês: Stanislav Illjutcenko e Han Kyo-won, do Jeonbuk Hyundai Motors e Joo Min-Kyu, do Jeju United. A votação aconteceu no próprio site do campeonato e torcedores de todos os times puderam votar.

Em 2020, Edgar ficou parado seis meses por conta de uma lesão no tendão. Desde o retorno aos campos, o atacante fez boas exibições, ajudou o time a retomar o caminho das vitórias e marcou 4 gols em 9 jogos.

– Esse prêmio é muito simbólico por tudo que passei na temporada 2020. Ficar afastado dos gramados por conta de uma lesão não é fácil e eu sei o quanto batalhei para retornar bem. Fico satisfeito de voltar a jogar em alto nível e sinto que o carinho dos torcedores aqui na Coreia é grande. Espero continuar retribuindo tudo isso dentro de campo – afirmou o atacante.

Depois de rodar o mundo com passagens pelo futebol português, sérvio e emiradense, Edgar desembarcou no Daegu em 2018 e se tornou ídolo. No clube, o atacante soma 46 gols em 75 jogos e foi responsável pelo gol do título da Copa da Coreia em 2018.