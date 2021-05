Em busca de um novo recomeço, Walter defenderá o quarto clube em 2021 Divulgação/Botafogo-SP

17/05/2021

Ribeirão Preto - Velho conhecido do torcedor carioca, Walter, que vestiu a camisa do Fluminense em 2014, vestirá a camisa do quarto clube diferente em 2021. Nesta segunda-feira, o atacante, de 31 anos, foi anunciado como reforço do Botafogo-SP para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Walter defendeu o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro de 2020. Ele chegou a perder 23kg, mas não conseguiu emplacar no Furacão. Em março, foi anunciado pelo Vitória e deixou o clube pouco mais de um mês após o acerto, com apenas quatro jogos, sendo dois como titular, e nenhum gol sequer marcado.

Em abril, foi contratado pelo São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista. Na campanha do rebaixado Azulão, também não balançou as redes em seis jogos. Walter chega ao Botafogo-SP com o aval do técnico Argel Fucks.

"Estou muito feliz com a oportunidade de vestir uma camisa tão grandiosa e com uma linda história no futebol brasileiro. Fiquei encantando com o estádio e a estrutura que o clube possui. Quando joguei no Estádio Santa Cruz, há três semanas, tive a sensação que aqui seria a minha nova casa. Vou trabalhar muito para colocar o Botafogo novamente na Série B do Campeonato Brasileiro", disse o novo camisa número do Botafogo.

Revelado pelo Internacional, Walter foi vendido para o Porto, de Portugal, aos 20 anos. Na volta ao Brasil, se destacou com as camisas de Goiás e Fluminense, mas o noticiário sobre as boas atuações e gols marcados sempre dividiu espaço com a briga contra a balança.