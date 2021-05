River Plate tenta inscrever jovem goleiro, Alan Díaz, de forma emergencial Reprodução

Rio - Em situação delicada por conta de um surto de Covid-19, o River Plate divulgou uma nota oficial afirmando que irá cumprir o compromisso de estar em campo na partida da próxima quarta-feira contra o Independiente Santa Fe, em Buenos Aires, pela Libertadores.

No momento, o clube argentino tem apenas dez jogadores com condições de entrarem em campo. Os argentinos tenta uma autorização da Conmebol para conseguir inscrever mais atletas para a partida. Circulou na imprensa argentina a possibilidade do River de não entrar em campo e acabar perdendo por W.O. Porém, o clube acabou negando.



O River Plate está no grupo do Fluminense na competição. Atualmente tem seis pontos e está em segundo lugar. Há a possibilidade dos jogadores também não terem condições de entrarem em campo contra o Tricolor no confronto entre as equipes que vai acontecer no próximo dia 25, também em Buenos Aires.

Confira a nota oficial do River:

"432 dias após a declaração da pandemia internacional de COVID-19, o Atlético River Plate Clube encontra-se hoje com um time de futebol que apesar de ter cumprido todos os protocolos tem 25 casos positivos de coronavírus.



É desanimador constatar que não bastou desenhar processos específicos e ampliar o cuidado para evitar uma espiral de infecções dessa natureza. Desde que voltou a treinar, River Plate deixou de se concentrar no Monumental para fazê-lo em hotéis onde cada pessoa tinha um quarto individual, foram criadas bolhas, foram reforçadas as medidas de higiene e o uso de chinstrap, a modalidade de transfer foi modificada no terreno e no ar, e jogadores e treinadores foram testados centenas de vezes, com PCR complexo e testes de antígeno para reforçar os controles. Esses testes foram feitos ainda mais vezes do que o necessário, sabendo que era um mecanismo fundamental para evitar infecções massivas. Além disso, o cuidado foi reforçado nos dias de jogos, reduzindo ao mínimo o pessoal envolvido em cada atividade.



Porém, no quadro de um dos momentos mais críticos da pandemia a nível regional e no nosso país em particular, que hoje confirma 28.680 novas infecções e 505 óbitos, dada a excepcionalidade da situação objetiva e concreta que implica ter um número de jogadores inferior ao necessário para jogar uma partida em condições normais, e após fazer as averiguações e consultas técnicas do caso, o Club Atlético River Plate informa que se ajustará ao regulamento da CONMEBOL que estabelece que enquanto houver um Um mínimo de sete jogadores elegíveis das equipes do plantel de boa-fé devem comparecer para competir, caso contrário, eles estarão sujeitos às sanções decorrentes dos regulamentos.





Da mesma forma, no que se refere à posição do goleiro, também adequando-se ao regulamento – dada a particularidade da posição e de acordo com as disposições relativas à substituição por lesão em qualquer momento da competição – o River Plate elevou-se à área de competição da CONMEBOL a nota solicitando a substituição de Alan Leonardo Díaz e Agustín Gómez da lista de boa fé.



Neste contexto difícil e em linha com a conduta sustentada ao longo desta pandemia, a principal preocupação do Club Atlético River Plate centra-se na saúde e bem-estar dos seus jogadores, comissão técnica e respectivas famílias."