Mané Garrincha Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:12 | Atualizado 18/05/2021 11:18

Rio - Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, confirmou nesta terça-feira que está negociando a possibilidade da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, acontecer no estádio do Mané Garrincha, em Brasília. O mandatário revelou que ainda que deve alterar o decreto em vigor no Distrito Federal para permitir a presença de público nos estádios da capital. As informações são do portal "globoesporte.com".

Publicidade

"Devo fazer isso hoje (terça-feira)", resumiu Ibaneis Rocha, sobre mudança no decreto. É de interesse da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) fazer uma final com cerca de 20 mil pessoas na arquibancada. A entidade confirmou em nota que deseja tirar a partida no Maracanã, neste sábado.

"O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca", escreveu a Ferj.



Publicidade

Além da Ferj, o Flamengo também aprova a iniciativa. Já o Fluminense é contrário e promete dificultar a alteração da partida para Brasília. Caso a mudança se concretize, esse seria o primeiro jogo de futebol com público, desde 2020, quando decretou a pandemia do novo coronavírus no Brasil.