Publicado 18/05/2021 13:37

O duelo entre Fluminense e Junior Barranquilla, pela quinta rodada do Grupo D da Libertadores nesta terça-feira (18) às 21h30, pode garantir a vaga do Tricolor nas oitavas de final. Mas não é apenas por isso que será uma noite especial. O jogo será o centésimo do Maracanã na principal competição continental.

Segundo levantamento da própria Conmebol, o Flamengo foi o clube com mais jogos pela Libertadores no Maracanã, com 60. Depois vem o Fluminense, com 16, e o Botafogo, com 15. O Glorioso foi o primeiro a jogar no estádio pela competição, em 1963, e venceu o Allianza Lima por 2 a 1.



Jairzinho foi o primeiro jogador a marcar no Maracanã pela Libertadores, mas é o Flamengo que domina a artilharia. Zico tem 10 gols, seguido por Gabigol, com 8, e Bruno Henrique, com 7. Ao todo, foram 331 gols.



Além disso, dois clubes de São Paulo têm forte ligação com o estádio. O Santos de Pelé foi responsável pelo primeiro jogo de final do Maracanã na Libertadores, em 1963, no 3 a 2 sobre o Boca Juniors. Os santistas seriam campeões na Argentina.

Já o Palmeiras é o único brasileiro a levantar a taça no Maracanã, no ano passado, sobre o próprio Santos, com o 1 a 0 no fim. E a LDU foi a primeira campeã, ao bater nos pênaltis o Fluminense, em 2008.