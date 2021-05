Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 13:45 | Atualizado 18/05/2021 13:52

Rio - A Ferj confirmou no início da tarde desta terça-feira que a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, no próximo sábado, será disputada no Maracanã. A informação foi divulgada pela entidade através de nota oficial.

"Resolve: manter a segunda partida da final do Campeonato Carioca de 2021, programada para o dia 22/05/2021 (sábado), às 21h05, para o Estádio do Maracanã, cujo Plano de Ação e Contingências será devidamente publicizado como de praxe e na forma da legislação vigente", diz a conclusão do documento emitido pela entidade.

Publicidade

O Rubro-Negro cogitou transferir o duelo pra Brasília, com público, mas acabou abortando a ideia. Mesmo após a demonstração de apoio de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, o clube se assustou com o estado do gramado do Mané Garrincha, o que pesou na decisão de manter o jogo no Maracanã.

A ideia do Flamengo e da federação era que pelo menos 20 mil pessoas pudessem estar presentes na arquibancada. O Fluminense, outra parte envolvida na decisão, se mostrou contra a todo momento.