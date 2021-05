Márcio Araújo fez o gol do título do Flamengo em 2014 Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/05/2021 17:37

Rio - Sete anos depois, a final do Campeonato Carioca de 2014 entre Flamengo e Vasco, vencida pelo Rubro-Negro com um gol de Márcio Araújo no último minuto, em posição irregular, ainda dá o que falar. Em entrevista ao jornalista Duda Garbi no YouTube, o ex-meia Douglas, que vestiu a camisa do Vasco na decisão, afirmou que a equipe foi "roubada" pela arbitragem naquela oportunidade.

"Perdemos para o Flamengo no último minuto, os caras nos roubaram. A gente ia tirar o Vasco da fila, 11 anos sem ganhar o Carioca, aí nos roubaram. Flamengo é f***. Agora eu posso falar, f******", declarou o ex-jogador.

Douglas marcou o gol que ia dando a vitória por 1 a 0 e, consequentemente, o título carioca ao Vasco até os 45 do segundo tempo. Após o empate com Márcio Araújo, o Rubro-Negro levou o título por ter feito melhor campanha na primeira fase do torneio.