Publicado 18/05/2021

Rio - Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado para decidir o vencedor da Taça Rio, e a partir da próxima semana, começa a Série B para os clubes na temporada. No primeiro duelo, o Cruzmaltino saiu na frente por 1 a 0, com gol de Germán Cano. Ex-técnico das duas equipes, Joel Santana comentou o primeiro confronto entre as equipes.

"Os dois vão ter que melhorar muito. Foi um jogo sem emoções, predominaram passes errados, equipes mal postadas, ia prevalecer que quem errasse ia pagar pelo erro. O Vasco, em uma estratégia do treinador, subiu um pouco a marcação e obrigou o Botafogo a errar. Caiu na armadilha", disse Joel Santana antes de complementar:

"O garoto (Sousa) é bom jogador, mas foi querer inventar jogada, não simplificou e deu que no que deu. O Botafogo não teve força de ataque, como o Vasco também não, mas tem o Cano, que bota para dentro. O Vasco fez o gol e segurou o resultado, o Botafogo se esperneou daqui e dali e nada", disse o ex-treinador.