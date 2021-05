Novidade no calendário do futebol feminino, a Série A3 do Brasileiro terá 32 participantes em sua primeira edição Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Com 32 participantes, a criação da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino foi anunciada pela CBF nesta terça-feira. Com três divisões, a categoria aumentará de 52 para 64 clubes em atividade na temporada. A distribuição será feita da seguinte forma: 16 na Primeira Divisão, 16 na Segunda e 32 na Terceira.



"Vivemos um momento de muita maturidade das competições adultas femininas, com o aumento da competitividade entre os clubes e uma visibilidade cada dia maior. Permitindo que novas equipes ingressem no circuito nacional de competições, a divisão A3 ajudará muito no aumento do mercado de trabalho para as atletas, além de incentivar o fortalecimento das categorias de base dos clubes, que ganham um calendário maior e mais estruturado", disse Aline Pellegrino, coordenadora de Competições Femininas da CBF.

A criação de mais uma divisão faz parte da política de desenvolvimento da modalidade no país. Na categoria masculina, o Brasil ostenta o posto de pentacampeão do mundo e é cobrado a igualar as condições de estrutura e de investimento para alavancar a seleção feminina ao patamar de destaque. Com quatro competições oficiais no calendário (Séries A1, A2 e A3 do Brasileiro e Supercopa do Brasil), a CBF ainda organiza mais quatro na base: Brasileiro Sub-16, Brasileiro Sub-18 e a Liga de Desenvolvimento Conmebol, nas categorias sub-14 e sub-16.





Fórmula de disputa:

A Série A3 contará os 27 campeões estaduais. Caso o vencedor já esteja na Série A1 ou A2, será substituído pelo segundo ou quarto, e assim sucessivamente, de acordo com a classificação da competição. Os quatro melhores colocados do Ranking Nacional de Clubes do futebol masculino e um clube da federação melhor rankeada no futebol feminino, somando 32 clubes.



A primeira fase da Série A3 será no formato de mata-mata, em jogos de ida e volta, mas com a possibilidade de haver apenas uma partida, desde que uma das equipes vença por três gols de diferença. A partir daí, os 16 classificados disputarão as oitavas de final e oito avançarão para as quartas, quatro para as semifinais e dois para a final.

O esquema a partir de 2022 ficará da seguinte forma:



SÉRIE A1: 16 clubes participantes

- 12 remanescentes da Série A1 de 2021

- 4 clubes oriundos da Série A2 de 2021



Formato: Grupo único em turno único, onde todos os clubes se enfrentam. Avançam para a 2ª fase os 8 melhores colocados, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.



SÉRIE A2: 16 Clubes Participantes

- 12 clubes classificados para as oitavas de final da Série A2 de 2021 (do 5º ao 16º)

- 4 clubes rebaixados da Série A1 de 2021



Formato: 4 grupos de 4 clubes, que jogam entre si em dois turnos. Avançam para a 2ª fase os 8 melhores colocados (2 primeiros de cada grupo), que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.



SÉRIE A3: 32 clubes participantes

- 27 campeões estaduais em 2020/21

- 4 melhores colocados do Ranking Nacional de Clubes no futebol masculino

- 1 clube oriundo do Ranking Nacional de Federações de Futebol Feminino





Formato: 1ª fase com jogos de ida e volta, caso no primeiro duelo a equipe não perca de 3 a 0. Avançam para a 2ª fase as 16 equipes vitoriosas no duelo, que jogam em sistema eliminatório, em ida e volta, até a final.