Publicado 19/05/2021 17:36

Rio - Aleksandar Petrovic divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho. À frente da seleção brasileira de basquete, o técnico croata confirmou a volta do veterano Anderson Varejão, de 38 anos, do Cleveland Cavaliers, e de mais três reforços da NBA: Didi Louzada, do New Orleans Pelicans, Cristiano Felício, do Chicago Bulls, e Raulzinho, do Washington Wizards, brasileiro que vive o melhor momento na liga de basquete americano.

O Flamengo, atual campeão da NBB, teve seis jogadores convocados: Yago Mateus, Leonardo Demétrio, Jhonatan Luz, Marquinhos, Rafael Mineiro e Rafael Hettsheimeir. Em busca de uma vaga na Olimpíada de Tóquio, o Brasil submeterá todos os atletas aos protocolos de saúde exigidos pela Fiba contra o novo coronavírus.

Com estreia no Pré-Olímpico marcada para o dia 29, contra a Tunísia, o técnico Aleksandar Petrovic anunciará a definitiva com os 16 nomes para o torneio nas próximas semanas. Apenas o campeão garante um lugar em Tóquio-2020.

Veja a lista de convocados:

Anderson Varejão

Augusto Lima

Alexey Borges

Alex Garcia

Bruno Caboclo

Cristiano Felício

Caio Pacheco

Didi Louzada

Guilherme Santos

George de Paula

Jhonatan Luz

Lucas Dias

Lucas Mariano

Léo Demétrio

Léo Meindl

Márcio Henrique

Marquinhos

Marcelinho Huertas

Raulzinho

Rafael Luz

Rafael Hetsheimeir

Rafael Mineiro

Scott Machado

Vitor Benite

Yago dos Santos