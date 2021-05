Cristiano Ronaldo passou em branco, mas Chiesa e Kulusevski marcaram os gols que garantiram a vitória sobre o Atalanta AFP

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:50

Régio Emilia - Após acumular decepcionantes campanhas no Campeonato Italiano e na Liga dos Campeões, a Juventus conquistou a Copa da Itália ao vencer por 2 a 1 a Atalanta, nesta quarta-feira, no Città del Tricolore, casa do Sassuolo, em Régio Emilia. Com o futuro incerto em Turim na próxima temporada, Cristiano Ronaldo passou em branco, mas a Velha Senhora contou com o sueco Kulusevski em noite ispirada para celebrar o título pela 14ª vez.

Em final equilibrada, o camisa 44, com gol e assistência para o marcado por Chiesa, comandou a Juventus no embate com adversário de Bérgamo, que, mais uma vez, bate na trave. Foi a terceira decisão da Atalanta nos últimos três anos. Malinovskyi marcou o gol de honra.

Publicidade

O título minimiza, mas não diminui a pressão pela frustrante temporada da Velha Senhora. Uma ampla reformulação será iniciada, a começar pela troca do técnico Andrea Pirlo, ídolo do clube. O futuro de astros como o argentino Dybala e o português Cristiano Ronaldo não está garantido em Turim.