Publicado 20/05/2021 17:30

Rio - Agüero é do Barcelona. Segundo informações do portal "Deportes Cuatro", o atacante argentino teria aceitado um contrato de duas temporadas, que promove uma redução salarial ao que ganhava no Manchester City. Agora, ele deve receber cerca de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) por ano.

Na Inglaterra, o atleta recebia cerca de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões). Representando um corte de 58,3% do que recebia. A chegada do jogador pode representar muito mais do que um simples reforço, a diretoria do Barcelona acredita que Agüero pode ser um fator decisivo para a manutenção de Lionel Messi, no clube.

O camisa 10 tem contrato até junho deste ano, e pode assinar com qualquer clube. Apesar da negociação está próxima de um desfecho positivo, Kun Agüero ainda não assinou com os catalães, mas há a expectativa do anúncio nos próximos dias.