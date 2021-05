Delegação do Atlético-GO foi vacinada contra a covid-19 no início de maio, no Paraguai Divulgação/Atlético-GO

Publicado 20/05/2021 14:03

Primeiro clube brasileiro a receber vacinas contra a covid-19 da Conmebol, no Paraguai, o Atlético-GO já definiu a logística para receber a segunda dose. Para isso, o clube goiano só aguarda a autorização para fazer uma escala em Assunção, capital do país vizinho, na próxima quarta-feira (26), apenas para esse motivo, após jogar na Argentina no dia anterior.

Quem confirmou foi o presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O clube enfrentará o Newell's Old Boys pela última rodada da Copa Sul-Americana. "Há a possibilidade de na quarta-feira passarmos em Assunção para tomar a segunda dose da vacina. Estamos negociando isso. Eu não tinha nem autorização para falar isso, mas é a realidade. Para que possamos imunizar quem tomou a primeira dose. Faremos isso com o maior orgulho, pois não estamos gastando dinheiro brasileiro", afirmou o dirigente.



No dia 6 de maio, 44 membros da delegação do Atlético-GO, entre jogadores, comissão técnica, funcionários e dirigentes, receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, após enfrentar o Libertad, no Paraguai. Adson atacou quem criticou o clube por ter aceito as doações da Conmebol.



"Ficam uns hipócritas falando que não fariam. Essa vacina não vai prejudicar ninguém. Ela não é do governo brasileiro. Não tirou ninguém da fila. Nós vamos parar lá, tomar a vacina e pronto", completou.