Técnico Cuca recebe dose da vacina contra a covid-19 Divulgação/Conmebol

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:41

Um dia depois de vencer o Cerro Porteño por 1 a 0 pela Libertadores, o Atlético-MG aproveitou a viagem ao Paraguai para receber a vacina contra a Covid-19, doada pela Conmebol. Jogadores, membros da comissão técnica, funcionários e dirigentes foram imunizados nesta quinta-feira em Assunção.

O momento do recebimento da vacina foi publicado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez nas redes sociais. Além do Atético-MG, o Atlético-GO recebeu a vacina quando foi ao Paraguai, onde fica a sede da entidade, e na próxima semana planeja fazer uma escala no país, ao voltar da Argentina, para receber a segunda dose.



Ao contrário deles, o Internacional se recusou a imunizar sua delegação quando jogou em Assunção. Além do Colorado, Fluminense e Santos já anunciaram que não aceitam as doses doadas pela Conmebol.