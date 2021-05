Matheus espera levar o Glorioso ao seu 7º título da competição ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 09:00

Rio - Neste sábado, em São Januário, Vasco e Botafogo fazem o jogo de volta pela decisão da Taça Rio. Além do título, o confronto é o último das duas equipes antes do começo da principal competição que os dois rivais têm pela frente na atual temporada: a Série B. O duelo acontecerá às 15h05.

O Cruzmaltino está em uma situação mais confortável. Por ter vencido o primeiro jogo, a equipe comandada por Marcelo Cabo joga por um empate para conquistar o torneio. Nesta temporada, a Taça Rio é uma competição disputada pelos quatro clubes que ficaram entre a quinta e a oitava colocação na fase inicial do Carioca. Vasco e Botafogo chegaram na decisão, após eliminarem Madureira e Nova Iguaçu, respectivamente, na semifinal.

Publicidade

O Botafogo vive um momento mais complicado. Além de ter perdido o primeiro confronto no Nilton Santos, o treinador Marcelo Chamusca já começa a ser contestado no clube de General Severiano. O Glorioso é o único clube do Rio de Janeiro que não conseguiu vencer nenhum clássico no Estadual e tenta quebrar esse retrospecto negativo para ficar com o título.

A equipe de General Severiano fará a sua estreia na Série B no próximo dia 28. O Glorioso enfrenta o Vila Nova, de Goiás, fora de casa, às 21h30. Enquanto isso, no dia seguinte, o Cruzmaltino faz o seu primeiro jogo contra o Operário, do Paraná, em São Januário. O confronto acontecerá às 11 horas.