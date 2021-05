Com a proposta do Corinthians em mãos, Renato Gaúcho preferiu descansar e não aceitar projeto algum no momento Lucas Uebel/Grêmio

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 11:42

Rio - Após dois dias de análise, de prós e contras, Renato Gaúcho oficializou na noite de quinta-feira a recusa da proposta para assumir o comando do Corinthians. Pouco mais de um mês depois de encerrar o ciclo de quatro anos e meio à frente do Grêmio, o técnico, de 58 anos, agradeceu ao convite, mas revelou que pretende passar mais tempo com a família, determinante para a decisão. Pressionado pela sequência de eliminações no Campeonato Paulista e na Sul-Americana, o Timão busca no exterior um 'Plano B'.

Atualmente no comando do Al-Rayyan, do Catar, o uruguaio Diego Aguirre é bem avaliado. O treinador, de 55 anos, tem experiência no mercado brasileiro, pois entre 2015 e 2018 dirigiu Internacional, Atlético-MG e São Paulo. Para fugir da mesmice, a diretoria do clube paulista aposta em Aguirre. Às vésperas do início do Brasileiro, o torcedor tem pressa para a definição. Entre os brasileiros, Dorival Júnior, Lisca e Antônio Carlos Zago são nomes comentados.

De férias no Rio, Renato Gaúcho divulgou uma nota oficial para relevar os motivos que o levaram a declinar o convite para assumir o Corinthians e agradece o carinho recebido da diretoria e, em especial, da torcida. Com o sonho de assumir o comando da seleção brasileira no futuro, o treinador já revelou inúmeras vezes o desejo de dirigir o Flamengo. Confira abaixo a nota oficial.

"Recebi na última segunda-feira uma ligação do presidente Duílio para falar sobre uma possível ida para o Corinthians. Posso dizer que fiquei muito honrado com o contato e muito feliz com a conversa que tivemos. Gostei muito do projeto que me foi apresentado e das ideias do presidente e da diretoria.





O Corinthians é um clube gigante, com uma torcida enlouquecedora. Fiquei muito feliz com o carinho que recebi nos últimos dias. Não tenho rede social, mas fiquei sabendo de toda movimentação que foi feita e isso me encheu de orgulho.



Conversei muito com a minha esposa e chegamos à conclusão de que, neste momento, é necessário descansar um pouco mais com a família e os amigos. Foram cinco anos de muito trabalho e viagens ininterruptas.



Agradeço demais ao presidente Duilio e à torcida do Corinthians e espero um dia poder retribuir esse carinho.



Atenciosamente, Renato Portaluppi"