O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, sofre com problemas físicos ao longo da carreira Bruno Haddad / Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:37

A briga entre Dedé e Cruzeiro ganhou mais um capítulo. O zagueiro entrou novamente com uma liminar para pedir a rescisão de contrato. Para o pedido, os seus advogados incluíram um laudo médico atestando que ele tem condições de fazer treinos individuais e coletivos, segundo o site 'Ge'.



No movimento anterior da briga judicial, o Cruzeiro havia conseguido cassar a liminar que permitia a rescisão contratual. O clube alegou que Dedé não tinha condições físicas de treinar, argumento aceito pelo desembargador do caso.



Publicidade

Em recuperação de grave lesão no joelho direito, Dedé não entra em campo desde outubro de 2019. Devido às dívidas do clube, o zagueiro pede R$ 35 milhões, além da rescisão. Por causa dos problemas físicos que vem sofrendo, o laudo médico diz que o jogador ainda terá um retorno gradual, mas que já tem condições de participar de atividades no campo.